किसिक गर्ल ने फोटो में पूछा 'मूड', तो Sreeleela के दीवाने हो गए फैंस
Masummba Chaurasia
| Jan 21, 2025
किसिक गर्ल श्रीलीला ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की फोटोज शेयर कर इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है.
उन्होंने अपने बोल्ड अवतार से फैंस को चौंका दिया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
उन्होंने व्हाइट ऑफ शोल्डर शर्ट के साथ आइस ब्लू जींस कैरी की हुई है.
जिसमें एक्ट्रेस बेहद बोल्ड और ग्लैमरस नजर आ रहीं हैं, फैंस उनकी तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
इन फोटोज में श्रीलीला एक से बढ़कर एक पोज दे रहीं हैं. जिसने फैंस को थोड़ा शॉक्ड जरूर किया है.
क्योंकि एक्ट्रेस ज्यादातर ट्रेडिशन लुक में अपनी फोटोज पोस्ट करती हैं, ये उनका नया अवतार लोगों को खूब भा रहा है.
हालांकि श्रीलीला पहले भी बोल्ड आउटफिट में पोज दे चुकी हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने फॉलोअर्स के साथ ज्यादा ट्रेडिशनल लुक शेयर किए हैं.
यह फोटोशूट उनके फैंस के लिए एक छोड़ा चेंज जरूर है, जिसमें एक्ट्रेस का एक अलग अंदाज दिख रहा है.
इन फोटोज पर उन्होंने कैप्शन लिखा- ''मूड अलग-अलग होते हैं, आपका फेवरेट कौनसा है.''
उनके वर्कफ्रंट की बात करें, तो श्रीलीला अपनी अगली तेलुगु फिल्म रॉबिनहुड की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं.
