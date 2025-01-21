किसिक गर्ल ने फोटो में पूछा 'मूड', तो Sreeleela के दीवाने हो गए फैंस

हालांकि श्रीलीला पहले भी बोल्ड आउटफिट में पोज दे चुकी हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने फॉलोअर्स के साथ ज्यादा ट्रेडिशनल लुक शेयर किए हैं. Source: Bollywoodlife.com