Pushpa 2 की ये एक्ट्रेस 2025 में करेंगी धमाका, इन 5 फिल्मों से हिलाएंगी बॉक्स ऑफिस
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 23, 2024
अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म 'पुष्पा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा 2' में एक्ट्रेस श्रीलीला के आइटम नंबर को खूब पसंद किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ इंडियन ब्यूटी श्रीलीला को इस फिल्म से काफी पॉपुलैरिटी मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीलीला आने वाले दिनों में साउथ के इन बड़े स्टार्स के साथ थिएटर में दिखेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीलीला की तेलुगू फिल्म 'रॉबिनहुड' भी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
पवन कल्याण स्टारर फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में श्रीलीला भी नजर आएंगी. यह फिल्म 2025 में रिलीज हो सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
रवि तेजा और श्रीलीला स्टारर फिल्म 'मास जतारा' मई 9 को रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवकार्तिकेयन की 25th फिल्म 'एसके25' में एक्ट्रेस श्रीलीला भी नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड स्टार किड इब्राहिम अली खान जल्द ही फिल्म 'दिलेर' से डेब्यू करेंगे. खबरों के मुताबिक श्रीलीला भी इसका हिस्सा बनेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस दिन ओटीटी पर धमाका करेगी Paatal Lok 2, नोट कर लें तारीख
अगली वेब स्टोरी देखें.