एडवांस बुकिंग में Pushpa 2 की बिक चुकीं 10 लाख से ज्यादा टिकट, इतने करोड़ हो गई कमाई
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 02, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म की एडवांस बुकिंग 30 नवंबर को शुरू हुई थी और जमकर टिकट बिक रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पुष्पा 2' के 10 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन की फिल्म ने 31 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा 2' ने ब्लॉक सीटों के साथ 44 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन की फिल्म की एडवांस बुकिंग देखकर लग रहा है कि कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Samantha Ruth Prabhu और Naga chaityana ने इन 5 फिल्मों में अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री से जीता था फैंस का दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.