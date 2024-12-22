भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी Pushpa 2, तोड़ा इस मूवी का रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 22, 2024
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' बीते 18 दिनों से बंपर कमाई कर रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा 2' ने 18वें दिन एक नया रिकॉर्ड बना दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट के मुतबिक, फिल्म 'पुष्पा 2' ने 1059.68 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा 2' ने प्रभास की 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बाहुबली 2' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1030.42 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Prime Video पर इन साउथ मूवीज को देख डर से घबराएगा दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.