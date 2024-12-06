Allu Arjun की Pushpa 2 ने रिलीज होते ही तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
| Dec 06, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.
फिल्म 'पुष्पा 2' को लेकर कहा जा रहा था कि ये कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म ने रिलीज होने के पहले दिन 5 बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
'पुष्पा 2' पहले दिन हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा (72 करोड़ रुपये) कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
'पुष्पा 2' पहले दिन भारत में सबसे ज्यादा (175 करोड़ रुपये) कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है.
'पुष्पा 2' पहले दिन वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा (282.91 करोड़ रुपये) कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है.
अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' नॉन हॉलिडे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहले फिल्म बन गई है.
अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' नॉन फेस्टिवल पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली पहले फिल्म बन गई है.
