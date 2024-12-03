तो इस शख्स ने दिया था Pushpa को 2 Part में बनाने का Idea, नाम जानकर चौंकेंगे Allu Arjun के फैंस
Shivani Duksh
| Dec 03, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उस शख्स के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से पुष्पा की कहानी 2 हिस्सों में बंट गई.
एक इंसान के कहने पर अल्लू अर्जुन की फिल्म को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया गया था.
ये शख्स कोई और नहीं बल्कि Mythri Movie Makers के सीईओ Cherry हैं.
कुछ समय पहले ही इस आइडिया के लिए के लिए सुकुमार ने उन्हें शुक्रिया कहा है.
सुकुमार के मुताबिक 2 हिस्सों में होने की वजह से पुष्पा का लेवल काफी बढ़ गया है.
बता दें पुष्पा 2, 5 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
फैंस पुष्पा 2 के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
इस फिल्म में एक बार फिर से अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी देखने को मिलेगी.
