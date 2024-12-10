800 करोड़ रुपए छापने के बाद भी केरल में फ्लॉप हुई Pushpa 2, जानिए कैसे

Dec 10, 2024

माना जा रहा है कि केरल में पुष्पा 2 फ्लॉप साबित हो रही है. चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है.

खबर है कि केरल के लोग फिल्म पुष्पा को जरा सा भी भाव नहीं दे रहे हैं. हालांकि पहले दिन केरल में भी पुष्पा 2 का काफी बज्ज था.

पहले दिन केरल में पुष्पा 2 ने बाहुबली के रिकॉर्ड को धराशाही कर दिया था. हालांकि धीरे धीरे फिल्म की कमाई में गिरावट आनी शुरू हो गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी राज्य में हिट होने के लिए पुष्पा 2 को कम से कम 60 करोड़ रुपए का कारोबार करना होगा.

आंकड़े देखकर माना जा रहा है कि पुष्पा 2 40 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाएगी.

पुष्पा 2 ने पहले दिन 4.95 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 1.85 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 1.85 करोड़ रुपये और चौथे दिन 1.9 करोड़ रुपये रुपए कमाए थे.

कमाई में आ रही गिरावट ने मेकर्स के होश उड़ाकर रख दिए हैं. हालांकि हिंदी बेल्ट में पुष्पा 2 ने इतिहास रच दिया है. 5 दिनों में इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ कमाए हैं.

माना जा रहा है कि जल्द ही वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में पुष्पा 2 का नाम भी शामिल हो जाएगा.

