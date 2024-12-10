800 करोड़ रुपए छापने के बाद भी केरल में फ्लॉप हुई Pushpa 2, जानिए कैसे
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 10, 2024
माना जा रहा है कि केरल में पुष्पा 2 फ्लॉप साबित हो रही है. चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है.
Source:
Instagram
खबर है कि केरल के लोग फिल्म पुष्पा को जरा सा भी भाव नहीं दे रहे हैं. हालांकि पहले दिन केरल में भी पुष्पा 2 का काफी बज्ज था.
Source:
Instagram
पहले दिन केरल में पुष्पा 2 ने बाहुबली के रिकॉर्ड को धराशाही कर दिया था. हालांकि धीरे धीरे फिल्म की कमाई में गिरावट आनी शुरू हो गई.
Source:
Instagram
रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी राज्य में हिट होने के लिए पुष्पा 2 को कम से कम 60 करोड़ रुपए का कारोबार करना होगा.
Source:
Instagram
आंकड़े देखकर माना जा रहा है कि पुष्पा 2 40 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाएगी.
Source:
Instagram
pushpa-2--rashmika-mandanna
Source:
Instagram
पुष्पा 2 ने पहले दिन 4.95 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 1.85 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 1.85 करोड़ रुपये और चौथे दिन 1.9 करोड़ रुपये रुपए कमाए थे.
Source:
Instagram
कमाई में आ रही गिरावट ने मेकर्स के होश उड़ाकर रख दिए हैं. हालांकि हिंदी बेल्ट में पुष्पा 2 ने इतिहास रच दिया है. 5 दिनों में इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ कमाए हैं.
Source:
Instagram
माना जा रहा है कि जल्द ही वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में पुष्पा 2 का नाम भी शामिल हो जाएगा.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: रियल स्टोरीज पर बेस्ड हैं ये खतरनाक वेब सीरीज, कहानी जानकर उड़ जाएंगे होश
अगली वेब स्टोरी देखें.