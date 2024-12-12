Pushpa 2 ने बनाया अनोखा 30-30-30-30-30-30-30 रिकॉर्ड, जानिए क्या है ये कारनामा
Pratibha Gaur
| Dec 12, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है.
सुकुमार के निर्देशन में बनी ये मूवी अब तक वर्ल्डवाइड स्तर पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.
अब इसी बीच अल्लू अर्जुन की मूवी ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है.
दरअसल इस फिल्म को रिलीज हुए 7 दिन पूरे हो चुके हैं और इस मूवी ने हर दिन 30 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.
ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि 'पुष्पा 2' भारतीय सिनेमा के इतिहास की ऐसी फिल्म बन गई है, जिसने 7 दिन लगातार 30 करोड़ की कमाई की है.
केवल इतना ही नहीं वीकेंड के अलावा वर्किंग डेज पर भी फिल्म की कमाई में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है.
बता दें कि 'पुष्पा 2' में अल्लू अर्जुन के अपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आ रही हैं.
इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2021 में रिलीज हुआ था, जिसको बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस मिला था.
