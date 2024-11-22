जानिए क्यों हो जाएगी Pushpa 2 का Ticket खरीदने में आपकी जेब खाली
Nov 22, 2024
हरियाणा में हो रहे हंगामा के बीच अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
खबर है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म के टिकिट के प्राइज बढ़ा दिए गए हैं.
आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में टिकिट की कीमत 500 रुपए रखी गई है. जबकि ये टिकिट का असली कीमत 150 रुपए है.
मेकर्स ने पुष्पा 2 के टिकिट की कीमत करीब 233% का इजाफा कर दिया है.
माना जा रहा है कि मेकर्स के इस फैसले का असल लोगों की जेब पर पड़ने वाला है.
मेकर्स का कहना है कि टिकिट के प्राइज ज्यादा होने की वजह से कलेक्शन बढ़ जाएगा.
हालांकि मेकर्स को ये फैसला उन पर भारी भी पड़ सकता है. आम जनता इतनी आसानी से 500 रुपए ढ़ीले नहीं करेगी.
5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है. फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.
