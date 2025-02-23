चंद दिनों में 300 करोड़ी हुईं ये फिल्में, अब 'छावा' की बारी

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 23, 2025

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने 5 दिनों में 300 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने 5 दिनों में 300 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली थी.

रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' ने 6 दिनों में 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था.

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने 6 दिनों में 300 करोड़ रुपये कमाए थे.

सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' ने 300 करोड़ रुपये की कमाई तक पहुंचने के लिए 8 दिन का समय लिया था.

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' को 300 करोड़ी होने में 8 दिन का समय लगा था.

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' 10 दिन में 300 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर जाएगी.

