चंद दिनों में 300 करोड़ी हुईं ये फिल्में, अब 'छावा' की बारी
Shashikant Mishra
| Feb 23, 2025
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने 5 दिनों में 300 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने 5 दिनों में 300 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली थी.
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' ने 6 दिनों में 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था.
शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने 6 दिनों में 300 करोड़ रुपये कमाए थे.
सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' ने 300 करोड़ रुपये की कमाई तक पहुंचने के लिए 8 दिन का समय लिया था.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' को 300 करोड़ी होने में 8 दिन का समय लगा था.
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' 10 दिन में 300 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर जाएगी.
