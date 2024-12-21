16 दिनों में Highest Hindi Grosser फिल्म बनी Pushpa 2, Stree 2 को पछाड़ कमाए इतने करोड़ रुपये

Pratibha Gaur | Dec 21, 2024

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर 16वें दिन भी धमाका कर रही है.

सुकुमार के निर्देशन में बनी इस मूवी ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 1500 करोड़ रुपये से अधिक कमाई कर ली है.

वहीं इस मूवी ने 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब यह हाईएस्ट हिंदी ग्रॉसर फिल्म भी बन गई है.

बता दें कि अल्लू अर्जुन की मूवी 'पुष्पा 2' ने 16वें दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 621 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.

और इस हिसाब से यह मूवी हिंदी की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है.

बता दें कि श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2' ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 597.99 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

'पुष्पा 2' में एक्टर अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं.

तो वहीं फिल्म में फहाद फाजिल नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं.

अल्लू अर्जुन की मूवी को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है और वहीं दूसरे पार्ट के बाद अब फैंस फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं.

