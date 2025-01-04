Pushpa 2 ने तोड़ दिया Stree 2 और Baahubali 2 का ये बड़ा रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 04, 2025
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी.
फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर बीते 1 महीने से जबरदस्त कमाई कर रही है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म लगातार अच्छी कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड बनाती जा रही है.
फिल्म 'पुष्पा 2' ने 30वें दिन जबरदस्त कलेक्शन करते हुए कई फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा ' ने 30वें दिन 3.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
फिल्म 'स्त्री 2' ने 30वें दिन 3.35 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'बाहुबली 2' ने 30वें दिन 2.25 करोड़ रुपये कलेक्शन किया था.
फिल्म 'आरआरआर' ने 30वें दिन 2.16 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'जवान' ने 30वें दिन 1.14 करोड़ रुपये कमाई की थी.
फिल्म 'पठान' ने 30वें दिन 1.02 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
