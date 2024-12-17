1500 करोड़ रुपये से एक कदम दूर Pushpa 2, 12वें दिन किया इतना कलेक्शन
Pratibha Gaur
| Dec 17, 2024
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है.
इस फिल्म ने केवल 11 दिनों में ही वर्ल्डवाइड स्तर पर 1400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
ऐसे में अब 'पुष्पा 2' 1500 करोड़ रुपये से बस एक कदम दूर बची है.
रश्मिका मंदाना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा कि 'पुष्पा 2' ने 1409 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
और इसी के साथ 'पुष्पा 2' भारत की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है.
बता दें कि सुकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'पुष्पा 2' 5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.
बताते चलें कि फिल्म 'पुष्पा 2' साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'पुष्पा' का दूसरा पार्ट है.
इस मूवी में एक्टर फहाद फाजिल नेगेटिव रोल में हैं.
वहीं श्रीलीला ने फिल्म 'पुष्पा 2' में धांसू आइटम नंबर किया है.
