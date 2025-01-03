Pushpa 2 की कमाई में 29वें दिन आई बड़ी गिरावट, फिर भी कमा डाले 1800 करोड़ रुपये
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 03, 2025
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'पुष्पा 2' को रिलीज हुए 29 दिन पूरे हो चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब इस मूवी की कमाई में पहली बार गिरावट देखने को मिली, 5वें गुरुवार को फिल्म ने सबसे कम कमाई की.
Source:
Bollywoodlife.com
ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला के मुताबिक फिल्म ने 5वें गुरुवार को केवल 6.03 करोड़ रुपये की कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन बावजूद इसके 'पुष्पा 2' को वर्ल्डवाइड स्तर पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म ने 29 दिनों में 1800 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि इस मूवी ने 28 दिनों में 1799 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं 29वें दिन 'पुष्पा 2' ने ये आंकड़ा पार कर लिया है और 29वें दिन यह मूवी 1800 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Shah Rukh Khan की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए बजट से 30 करोड़ ज्यादा हुए थे खर्च, Crew को घुमाया था Egypt
अगली वेब स्टोरी देखें.