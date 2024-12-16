भारत में Pushpa 2 ने छापे 900 करोड़ रुपये, वाइल्ड फायर साबित हुई Allu Arjun की फिल्म

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 16, 2024

अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म को रिलीज हुए अभी महज 11 दिन हुए है.

Source: Bollywoodlife.com

ये फिल्म इन दिनों में कमाई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है.

Source: Bollywoodlife.com

दुनिया भर में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ महज 6 दिनों में कमा लिए थे.

Source: Bollywoodlife.com

अब इंडिया में भी ये फिल्म 1000 करोड़ की ओर बढ़ गई है.

Source: Bollywoodlife.com

पुष्पा ने देशभर में 11 दिन के अंदर ही 900 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

11वें दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने 75 करोड़ का धांसू कलेक्शन किया था.

Source: Bollywoodlife.com

पुष्पा 2 11वें दिन भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

Source: Bollywoodlife.com

sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अब तक कुल 900.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

अब मेकर्स इस फिल्म को इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में जाते हुए देखना चाहते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT Release This Week: दिसंबर के थर्ड वीक में एंटरटेन करेंगी ये सीरीज और मूवीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.