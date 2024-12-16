भारत में Pushpa 2 ने छापे 900 करोड़ रुपये, वाइल्ड फायर साबित हुई Allu Arjun की फिल्म
Kavita
| Dec 16, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है.
इस फिल्म को रिलीज हुए अभी महज 11 दिन हुए है.
ये फिल्म इन दिनों में कमाई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है.
दुनिया भर में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ महज 6 दिनों में कमा लिए थे.
अब इंडिया में भी ये फिल्म 1000 करोड़ की ओर बढ़ गई है.
पुष्पा ने देशभर में 11 दिन के अंदर ही 900 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
11वें दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने 75 करोड़ का धांसू कलेक्शन किया था.
पुष्पा 2 11वें दिन भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अब तक कुल 900.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
अब मेकर्स इस फिल्म को इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में जाते हुए देखना चाहते हैं.
