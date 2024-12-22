Pushpa 2 की 17वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जमीं धाक, किया इतना कलेक्शन
Pratibha Gaur
| Dec 22, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' रिलीज के 17 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है.
इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी दर्शकों को खूब लुभा रही है.
वहीं 'पुष्पा 2' को रिलीज हुए 17 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अब तक फिल्म की कमाई में कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही है.
अब ट्रे़ड एनालिस्ट मनोबाला के अनुसार फिल्म ने 17 दिन भी वर्ल्डवाइड स्तर पर धांसू कमाई की है.
ट्वीट के अनुसार 'पुष्पा 2' ने 17वें दिन 38.29 करोड़ रुपये की कमाई की है.
बता दें कि इस मूवी ने अब तक वर्ल्डवाइड स्तर पर 1540 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
बता दें कि 'पुष्पा 2' में एक्टर फहाद फाजिल नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं.
इस फिल्म का पहला पार्ट 2021 में रिलीज हुआ था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुआ.
वहीं अब दर्शक फिल्म के तीसरे पार्ट का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
