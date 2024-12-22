Pushpa 2 की 17वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जमीं धाक, किया इतना कलेक्शन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 22, 2024

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' रिलीज के 17 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी दर्शकों को खूब लुभा रही है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं 'पुष्पा 2' को रिलीज हुए 17 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अब तक फिल्म की कमाई में कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही है.

Source: Bollywoodlife.com

अब ट्रे़ड एनालिस्ट मनोबाला के अनुसार फिल्म ने 17 दिन भी वर्ल्डवाइड स्तर पर धांसू कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

ट्वीट के अनुसार 'पुष्पा 2' ने 17वें दिन 38.29 करोड़ रुपये की कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि इस मूवी ने अब तक वर्ल्डवाइड स्तर पर 1540 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'पुष्पा 2' में एक्टर फहाद फाजिल नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म का पहला पार्ट 2021 में रिलीज हुआ था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुआ.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं अब दर्शक फिल्म के तीसरे पार्ट का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पैरेलल वर्ल्ड में हुई श्रद्धा कपूर-आदित्य रॉय कपूर की शादी, AI ने दिखाई झलक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.