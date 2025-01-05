Pushpa 2 ने 30वें दिन उड़ाया गर्दा, कमाई के मामले में तोड़ा Dangal का ये रिकॉर्ड

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 05, 2025

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'पुष्पा 2' की रिलीज को अब 30 दिन पूरे हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन बावजूद इसके यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी जड़े जमाए खड़ी है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म ने 30वें दिन आमिर खान की 'दंगल' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

'पुष्पा 2' ने 30वें दिन 3.85 करोड़ रुपये की कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं पुष्पा 2 अब तक भारत में 1193.6 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में अब ये मूवी जल्द ही आमिर खान की फिल्म 'दंगल' का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'दंगल' ने 2070 करोड़ रुपये का ग्रॉसिंग कलेक्शन किया था.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में अब सुकुमार के निर्देशन में बनी 'पुष्पा 2' आमिर की मूवी का रिकॉर्ड तोड़ने से बस एक कदम पीछे है.

Source: Bollywoodlife.com

'पुष्पा 2' में एक्टर फहाद फाजिल ने नेगेटिव रोल निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Pataal Lok 2 की रिलीज डेट अनाउंस होने के बाद इन वेब सीरीज पर हैं लोगों की निगाहें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.