Pushpa 2 की रिलीज को 50 दिन हुए पूरे, इस मामले में टूटा Allu Arjun का सपना

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' की रिलीज को अब 50 दिन पूरे हो चुके हैं.

सुकुमार के निर्देशन में बनी इस मूवी में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं.

इस फिल्म ने अब तक जहां भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपये से अधिक कमाई कर ली है.

तो वहीं वर्ल्डवाइड स्तर पर भी मूवी ने झंडे गाड़ दिए हैं.

इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 1800 करोड़ रुपये की शादार कमाई कर ली है.

लेकिन फिल्म के 50 दिन पूरे होते ही अल्लू अर्जुन का एक बड़ा सपना टूट गया है.

दरअसल अल्लू अर्जुन चाहते थे कि उनकी यह फिल्म 2000 करोड़ रुपये कमाए.

लेकिन फिल्म के 50 दिन के कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि अब उनका ये सपना, सपना ही रह जाएगा.

बता दें कि 'पुष्पा 2' में एक्टर फहाद फाजिल नेगेटिव रोल में थे.

यह फिल्म 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

