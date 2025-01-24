Pushpa 2 की रिलीज को 50 दिन हुए पूरे, इस मामले में टूटा Allu Arjun का सपना
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 24, 2025
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' की रिलीज को अब 50 दिन पूरे हो चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुकुमार के निर्देशन में बनी इस मूवी में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म ने अब तक जहां भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपये से अधिक कमाई कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं वर्ल्डवाइड स्तर पर भी मूवी ने झंडे गाड़ दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 1800 करोड़ रुपये की शादार कमाई कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन फिल्म के 50 दिन पूरे होते ही अल्लू अर्जुन का एक बड़ा सपना टूट गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल अल्लू अर्जुन चाहते थे कि उनकी यह फिल्म 2000 करोड़ रुपये कमाए.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन फिल्म के 50 दिन के कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि अब उनका ये सपना, सपना ही रह जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 'पुष्पा 2' में एक्टर फहाद फाजिल नेगेटिव रोल में थे.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फिल्म 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Karan Veer Mehra की एक्स वाइफ ने की दूसरी शादी, मंदिर में लिए सात फेरे
अगली वेब स्टोरी देखें.