22वें दिन घटी Pushpa 2 की कमाई, जानें Allu Arjun की फिल्म का कलेक्शन
Pratibha Gaur
| Dec 27, 2024
अल्लू अर्जून की फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है.
यह भारत की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है, इसके अलावा 'पुष्पा 2' ने दुनियाभर में भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है.
वहीं अब 'पुष्पा 2' को रिलीज हुए 22 दिन पूरे हो गए हैं और इसी के साथ फिल्म की कमाई में भी गिरावट देखने को मिल रही है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी ने 22वें दिन केवल 9.6 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
और इसी के साथ अब 'पुष्पा 2' का कलेक्शन 1119.2 करोड़ रुपये हो गया है.
ऐसे में अब अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' 1200 करोड़ी होने से चंद कदम दूर बची है.
बता दें कि 'पुष्पा 2' में अल्ल अर्जुन के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आ रही हैं.
सुकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'पुष्पा 2' में अल्लू अर्जुन लाल चंदन की लकड़ी के तस्कर का किरदार निभा रहे हैं.
इस फिल्म का पहला पार्ट 'पुष्पा: द राइज' भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था.
