क्या इन 10 फिल्मों को पछाड़ पाएगी Pushpa 2? तोड़ चुकी हैं कई रिकॉर्ड
Kavita
| Dec 02, 2024
एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने पहले दिन 233 करोड़ की बंपर कमाई की थी.
बाहुबली 2 ने 217 करोड़ की पहले दिन कमाई करके बॉक्स ऑफिस हिला दिया था.
तीसरे नंबर पर कल्कि 2898 एडी है, जिसने 175 करोड़ की भयंकर कमाई की थी.
केजीएफ चैप्टर 2 ने पहले दिन 159 करोड़ की शानदार ओपनिंग की थी.
सालार पार्ट 1 ने पहले दिन 158 करोड़ रुपये कमाए थे.
एक्शन थ्रिलर फिल्म लियो ने अपनी शुरुआत 142 करोड़ रुपये के साथ की थी.
प्रभास की साहो ने पहले दिन 130 करोड़ का मोटा कलेक्शन करके सबको हैरान कर दिया था.
जवान की कमाई 129 करोड़ पहले दिन हुई थी, जो धांसू थी.
आदिपुरुष ने पहले दिन 127 करोड़ रुपये कमाए थे.
एनिमल ने 116 करोड़ रुपये पहले दिन ही कमा डाले थे.
