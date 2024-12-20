Pushpa 2 ने तोड़ा साल 2024 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
| Dec 20, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.
फिल्म 'पुष्पा 2' बीते 15 दिन से लगातार बंपर कलेक्शन कर रही है.
फिल्म 'पुष्पा 2' ने अब साल 2024 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
दरअसल, फिल्म 'पुष्पा 2' ने फिल्म स्त्री 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.
फिल्म 'स्त्री 2' ने हिंदी में 627.02 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'पुष्पा 2' ने हिंदी बेल्ट में 632. 50 करोड़ रुपये की कमाई की है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 2024 में हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
