Pushpa 2 ने तोड़ा साल 2024 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 20, 2024

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पुष्पा 2' बीते 15 दिन से लगातार बंपर कलेक्शन कर रही है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पुष्पा 2' ने अब साल 2024 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, फिल्म 'पुष्पा 2' ने फिल्म स्त्री 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'स्त्री 2' ने हिंदी में 627.02 करोड़ रुपये कमाए थे.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पुष्पा 2' ने हिंदी बेल्ट में 632. 50 करोड़ रुपये की कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

अल्लू अर्जुन की फिल्म 2024 में हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ये है भारत का सबसे अमीर भिखारी, करोड़ों की है नेट वर्थ, मंथली इनकम उड़ाएगी होश

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.