ये 7 फिल्में कर चुकी हैं 1000 करोड़ रुपये की कमाई, अब Pushpa 2 दिखाएगी कमाल
Shashikant Mishra
| Dec 09, 2024
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' भारत ही नहीं दुनियाभर में छाई हुई है.
फिल्म 'पुष्पा 2' जल्द ही 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली है.
आइए जानते हैं कि 'पुष्पा 2' से पहले किन फिल्मों ने 1000 करोड़ रुपये कमाए थे.
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने 2000 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.
प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' ने वर्ल्डवाइड 1810 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'आरआरआर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1390 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
यश की फिल्म 'केजीएफ 2' ने दुनियाभर में 1250 करोड़ रुपये कमाए थे.
प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने 1200 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने 1148 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.
शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1050 करोड़ रुपये जोड़े थे.
