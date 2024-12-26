Pushpa 2 ने रचा इतिहास, Allu Arjun की फिल्म ने इस मामले में बनाया नया रिकॉर्ड
Pratibha Gaur
| Dec 26, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है. इस मूवी को रिलीज हुए 21 दिन पूरे हो गए हैं.
अल्लू अर्जुन की इस मूवी ने पूरी दुनिया के बाद अब भारत में भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.
दरअसल बुधवार को फिल्म ने धांसू कमाई करते हुए 1100 करोड़ रुपये से अधिक कमाई कर डाली है.
दरअसल बुधवार की कमाई को जोड़ा जाए तो अब तक 'पुष्पा 2' ने 1109.88 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
और इसी के साथ 'पुष्पा 2' सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है.
इसी के साथ 'पुष्पा 2' ने बाहुबली और आरआरआर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.
बता दें कि 'पुष्पा 2' में अल्लू अर्जुन के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आ रही हैं.
इस मूवी में अल्लू अर्जुन का किरदार लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
फिल्म के सभी गानों को भी काफी पसंद किया जा रहा है.
