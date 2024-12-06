Pushpa 2 ने रचा इतिहास, पहले दिन की 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई
Pratibha Gaur
| Dec 06, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.
इस मूवी ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया है. दुनियाभर में इस मूवी ने 250 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.
ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला ने ट्वीट में जानकारी दी कि इस मूवी ने पहले दिन 282.91 करोड़ रुपये की कमाई की है.
जहां हिंदी बेल्ट ने 'पुष्पा 2' ने 87.24 करोड़ रुपये की कमाई की है. तो वहीं फिल्म ने कर्नाटक में 17.89 करोड़ रुपये कमाए हैं.
इस फिल्म ने दुनियाभर में सभी भाषाओं में 282.91 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.
और इसी के साथ 'पुष्पा 2' ने 'आरआरआर' का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है.
बता दें कि 'पुष्पा 2' साल 2001 में रिलीज हुई 'पुष्पा' का दूसरा पार्ट है.
इस फिल्म में रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन की बीवी श्रीवल्ली का रोल निभा रही हैं.
फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है.
