कौन है साल 2024 का सबसे महंगा विलेन जिसने चंद मिनटों में छापे करोड़ों रुपए?
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 09, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस साल किस विलेन ने सबसे ज्यादा कमाई की है.
Source:
Instagram
फिल्म देवरा में भैरा का किरदार निभाने के लिए सैफ अली खान ने 12-13 करोड़ रुपये फीस ली थी.
Source:
Instagram
फिल्म कंगूवा में विलेन बनने के लिए बॉबी देओल को केवल 5 करोड़ फीस मिली थी.
Source:
Instagram
सिंघम अगेन के लिए अर्जुन कपूर ने करीब 6 करोड़ रोहित शेट्टी से वसूले थे.
Source:
Instagram
अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां के लिए पृथ्वीराज को 5 करोड़ रुपये की फीस दी गई थी.
Source:
Instagram
पुष्पा 2 के विलेन फहाद फासिल ने भंवर सिंह शेखावत का रोल निभाने के लिए 8 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है.
Source:
Instagram
आर माधवन ने फिल्म शैतान के लिए करीब 10 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.
Source:
Instagram
कल्कि 2898 एडी के लिए कमल हासन ने करीब 20 करोड़ वसूले हैं. उनका ये रोल केवल 10 मिनट का था. इसके साथ कमल बॉलीवुड के सबसे महंगे विलेन बन गए हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Netflix पर हैं हिंदी में डब ये साउथ मूवीज, बार-बार देखने का करेगा मन
अगली वेब स्टोरी देखें.