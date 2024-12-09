कौन है साल 2024 का सबसे महंगा विलेन जिसने चंद मिनटों में छापे करोड़ों रुपए?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 09, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस साल किस विलेन ने सबसे ज्यादा कमाई की है.

फिल्म देवरा में भैरा का किरदार निभाने के लिए सैफ अली खान ने 12-13 करोड़ रुपये फीस ली थी.

फिल्म कंगूवा में विलेन बनने के लिए बॉबी देओल को केवल 5 करोड़ फीस मिली थी.

सिंघम अगेन के लिए अर्जुन कपूर ने करीब 6 करोड़ रोहित शेट्टी से वसूले थे.

अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां के लिए पृथ्वीराज को 5 करोड़ रुपये की फीस दी गई थी.

पुष्पा 2 के विलेन फहाद फासिल ने भंवर सिंह शेखावत का रोल निभाने के लिए 8 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है.

आर माधवन ने फिल्म शैतान के लिए करीब 10 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.

कल्कि 2898 एडी के लिए कमल हासन ने करीब 20 करोड़ वसूले हैं. उनका ये रोल केवल 10 मिनट का था. इसके साथ कमल बॉलीवुड के सबसे महंगे विलेन बन गए हैं.

