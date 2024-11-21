Pushpa 2 को लेकर हरियाणा में हुआ बवाल, लगे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप
| Nov 21, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
हरियाणा के हिसार में फिल्म पुष्पा 2 को लेकर FIR करवा दी गई है.
बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 के एक सीन में धर्म विशेष का अपमान किया गया है.
हिसार के जुगलान निवासी कुलदीप कुमार ने फिल्म पुष्पा 2 के मेकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है.
प्रशासन से मांग की जा रही है कि पुष्पा 2 के मेकर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए.
पुष्पा 2, 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.
17 नवंबर को पटना में फिल्म पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर रिलीज किया गया था.
फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिक मंदाना की एक्टिंग पसंद आई है.
