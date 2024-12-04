जानिए कहां मिलेंगे आपको Pushpa 2 के सबसे सस्ते Ticket? लोगों ने निकाला नया जुगाड़
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 04, 2024
एक ऐसी जगह भी है जहां पर फिल्म पुष्पा 2 के टिकिट काफी सस्ते मिल रहे हैं.
Source:
Instagram
आप पुष्पा 2 देखने के लिए बुक माई शो ऐप से टिकिट बुक कर सकते हैं.
Source:
Instagram
बुक माई शो ऐप पर लोगों को करीब 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.
Source:
Instagram
पेटीएम पर भी आप पुष्पा: द रूल की टिकट बुक करने जा सकते हैं.
Source:
Instagram
Axis Bank My Zone क्रेडिट कार्ड से दो टिकट बुक करने पर आपको एक टिकट फ्री में मिल जाएगा.
Source:
Instagram
पीवीआर की साइट पर आप पुष्पा 2 के टिकिट 100 से भी कम दाम पर खरीद सकते हैं.
Source:
Instagram
दिल्ली के करोल बाग में पुष्पा 2: द रूल की टिकट 70 रुपये में बिक रही है.
Source:
Instagram
हालांकि माना जा रहा है कि रिलीज से ठीक पहले फिल्म पुष्पा 2 के दाम बढ़ा दिए जाएंगे.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: 'हम अलग- अलग रहते हैं लेकिन ..', जब Bollywood के इस सुपरस्टार ने खोले अपनी ही पत्नी के राज
अगली वेब स्टोरी देखें.