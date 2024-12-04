जानिए कहां मिलेंगे आपको Pushpa 2 के सबसे सस्ते Ticket? लोगों ने निकाला नया जुगाड़

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 04, 2024

एक ऐसी जगह भी है जहां पर फिल्म पुष्पा 2 के टिकिट काफी सस्ते मिल रहे हैं.

Source: Instagram

आप पुष्पा 2 देखने के लिए बुक माई शो ऐप से टिकिट बुक कर सकते हैं.

Source: Instagram

बुक माई शो ऐप पर लोगों को करीब 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

Source: Instagram

पेटीएम पर भी आप पुष्पा: द रूल की टिकट बुक करने जा सकते हैं.

Source: Instagram

Axis Bank My Zone क्रेडिट कार्ड से दो टिकट बुक करने पर आपको एक टिकट फ्री में मिल जाएगा.

Source: Instagram

पीवीआर की साइट पर आप पुष्पा 2 के टिकिट 100 से भी कम दाम पर खरीद सकते हैं.

Source: Instagram

दिल्ली के करोल बाग में पुष्पा 2: द रूल की टिकट 70 रुपये में बिक रही है.

Source: Instagram

हालांकि माना जा रहा है कि रिलीज से ठीक पहले फिल्म पुष्पा 2 के दाम बढ़ा दिए जाएंगे.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: 'हम अलग- अलग रहते हैं लेकिन ..', जब Bollywood के इस सुपरस्टार ने खोले अपनी ही पत्नी के राज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.