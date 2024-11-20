'पुष्पा 2' के ट्रेलर लॉन्च में अपनी एक्स को देखकर ठनका पवन सिंह का माथा, की एक गलती और हो गए ट्रोल
Shivani Duksh
| Nov 20, 2024
सोशल मीडिया पर इस समय पवन सिंह बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं.
हाल ही में अक्षरा सिंह ने पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च में परफॉर्म किया था.
पवन सिंह ने इस इवेंट पर कमेंट कर दिया है जिसकी वजह से लोगों ने उनको ट्र्रोल करना शुरू कर दिया है.
पवन सिंह ने दावा किया है कि पुष्पा 2 के मेकर्स ने उनको भी न्योता भेजा था.
पवन सिंह ने फिल्म में किसी तरह का भी काम नहीं किया है. यही वजह है जो वो इस इवेंट में नहीं पहुंचे.
ये बयान देते ही पवन सिंह सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं.
लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह को किसी ने भाव नहीं दिया है तभी वो ऐसे बयान दे रहे हैं.
पवन सिंह को ये बात हजम नहीं हो रही है कि उनकी जगह इवेंट में अक्षरा सिंह को बुला लिया गया.
