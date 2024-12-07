इन 6 फिल्मों ने चंद दिनों में कमाए थे 500 करोड़ रुपये, अब Pushpa 2 की बारी
Shashikant Mishra
| Dec 07, 2024
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' सिनेमाघरों में लगी है.
फिल्म 'पुष्पा 2' तीसरे दिन वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये कमा लेगी.
फिल्म 'पुष्पा 2' से पहले इन मूवीज ने तेजी से 500 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'आरआरआर' ने 3 दिनों में 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'बाहुबली 2' 3 दिन में 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई थी.
फिल्म 'जवान' ने 4 दिन में 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'केजीएफ 2' ने 500 करोड़ रुपये कमाने के लिए 4 दिन लिए थे.
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने 500 करोड़ रुपये की कमाई 4 दिन में की थी.
फिल्म 'पठान' को 500 करोड़ रुपये कमाने के लिए 5 दिन लगे थे.
