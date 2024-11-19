Pushpa 2 में श्रीवल्ली की हत्या करेगा ये भयानक इंसान, कौन है ये एक्टर?
| Nov 19, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर आते ही छा गया है.
इस ट्रेलर में अल्लू अर्जुन के अलावा एक और किरदार ने सबका ध्यान खींचा, जो पलक झपकते ही गायब हो गया.
आधा गंजा और माथे पर लाल बड़ी बिंदी के साथ अजीब से मेकअप वाला ये किरदार लोगों के हैरान कर रहा है.
फिल्म में इस किरदार का पुष्पाराज से बड़ा कनेक्शन होगा. आइए आपको बताते हैं.
दरअसल, ये साउथ एक्टर श्रीतेज है, जो फिल्म में मोलेटी धर्म राज का रोल निभा रहे हैं.
पुष्पा के पहले पार्ट में पुष्पा राज के सौतेल भाई को दिखाया गया. मोलेती पुष्पा का दूसरा सौतेला भाई होगा.
श्रीतेज का ये भयानक लुक फिल्म गंगाम्मा जतारा के सीक्वेंस से लिया गया है.
श्रीतेज इस सीक्वेंस में राक्षस का रोल निभा रहे हैं और पुष्पा 2 में भी वह इसी लुक में दिखाई देंगे.
ऐसे में अब फैंस का मानना है कि वह निगेटिव किरदार में श्रीवल्ली की हत्या कर देंगे.
बता दें कि फिल्म श्रीवल्ली की मौत की खबरें पहले भी रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी हैं.
श्रीतेज साउथ की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. पुष्पा 2 उनके करियर के लिए खास फिल्म होगी.
