पुष्पाराज की तरह असल जिंदगी में भी 'जोरू के पक्के गुलाम' हैं Allu Arjun, ये रहा सबूत

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 23, 2024

पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Source: Instagram

इस वीडियो में अल्लू अर्जुन ने साबित कर दिया है कि वो पक्के जोरू के गुलाम हैं.

इस वीडियो में अल्लू अर्जुन कहते नजर आ रहे हैं कि हर मर्द को अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए.

अल्लू अर्जुन ने बताया कि वो अपनी पत्नी की बात कभी नहीं टालते हैं.

अल्लू अर्जुन ने तो ये तक बोल दिया कि हर लड़की की बात को गंभीरता से ली जानी चाहिए.

अब अल्लू अर्जुन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है.

फिल्म पुष्पा 2 में भी अल्लू अर्जुन इसी तरह से श्रीवल्ली के सारे नखरे उठाते नजर आए थे.

अल्लू अर्जुन ने साबित कर दिया कि वो असल जिंदगी में बेस्ट पति हैं.

