Allu Arjun के घर पर पत्थरबाजी करने वालों को मिली धमकी, जानिए क्या है पूरा मांजरा?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 30, 2024

अल्लू अर्जुन एक बार फिर से पुष्पा 2 की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं.

खबर है कि जिन लेगों ने अल्लू अर्जुन के घर पर पथराव किया था उनको अब धमकियां मिल रही हैं.

इन लोगों ने अल्लू अर्जुन के घर पर टमाटर फेंके थे.

अब पुष्पा के फैंस इन लोगों को फोन पर धमकियां दे रहे हैं. इन लोगों को अब फोन पर धमकाया जा रहा है.

अल्लू अर्जुन के परिवार के मुसीबत में आते ही अल्लू अर्जुन के फैंस एक्शन मोड़ में आ गए हैं.

इस खबर ने सोशल मीडिया पर अब हंगामा मचा दिया है.

धमकियां मिलने पर अब इन लोगों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है.

अल्लू अर्जुन के घर पर हमला करने के बाद ओयू जेएसी स जुड़े इन लोगों को बड़ी ही आसानी से जमानत मिल गई थी.

