Hindi में ताबड़तोड़ बात करते दिखे Pushpa 2 स्टार Allu Arjun, फैंस को बताया अपना फेवरेट Dialogue
Shivani Duksh
| Dec 13, 2024
हाल ही में अल्लू अर्जुन ने इस बात का खुलासा किया है कि पुष्पा 2 का कौन सा डायलॉग उनको पसंद है.
पुष्पा 2 के ब्लॉकबस्टर होते ही अल्लू अर्जुन बीते दिन दिल्ली पहुंचे थे. यहां पर अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस से हिंदी में बात की.
अल्लू अर्जुन ने अपने सभी फैंस को धन्यवाद कहा. इस दौरान अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म के डायलॉग्स भी हिंदी में बोलते दिखे.
अल्लू अर्जुन ने इस दौरान बताया कि वो पुष्पा 2 के कौन से डायलॉग को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.
अल्लू अर्जुन ने बताया कि झुकेगा नहीं... डायलॉग उनको बहुत पसंद है. ये डायलॉग पूरे भारत के लोगों पर लागू होता है.
इस दौरान अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस, मीडिया, पुलिस और प्रशासन को धन्यवाद कहा.
इतना ही नहीं अल्लू अर्जुन ने फैंस के साथ पुष्पा 2 की सक्सेज का जश्न मनाया. इस दौरान अल्लू अर्जुन मुजफ्फरनगर की रेवडी खाते नजर आए.
अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कोई और फिल्म उनका ये शानदार रिकॉर्ड तोड़ डाले.
