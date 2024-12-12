MP में दिखा Pushpa 2 का खतरनाक Side Effect, Allu Arjun Style में कटा युवक का कान
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 12, 2024
फिल्म पुष्पा 2 के सीन्स को लोगों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस लेना शुरू कर दिया है.
फिल्म पुष्पा 2 के एक सीन में पुष्पा अपने दुश्मन का कान काटता नजर आया है.
एमपी में एक शख्स ने लड़ाई के बाद पुष्पा के इस सीन को दोहरा दिया है.
एक कैंटीन मालिक का बिन न चुकाने की वजह से एक लड़के से झगड़ा हो गया.
लड़ाई के दौरान बात मारपीट तक पहुंच गई. इस दौरान कैंटीन के मालिक ने युवक का कान ही काट लिया.
ये आदमी युवक के कान को मुंह में दबाकर चबा गया.
पुलिस ने मामले की भनक लगते ही तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.
लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई सच में पुष्पा 2 के सीन को दोहरा सकता है.
