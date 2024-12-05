'पुष्पा 2' की कास्ट ने ली थी फिल्म के लिए भारी भरकम रकम, जानें किसने ली कितनी फीस
| Dec 05, 2024
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'पुष्पा 2' आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा द रूल' को फैंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है.
मगर क्या आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, श्रीलीला और फहाद फासिल ने 'पुष्पा 2' के लिए कितने रुपए वसूले हैं?
अल्लू अर्जुन इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इस फिल्म के लिए मेकर्स से 300 करोड़ रुपए लिए हैं.
वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म के लिए करीब 10 करोड़ रुपए मांगे हैं.
फहाद फासिल ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए मेकर्स से लगभग 8 करोड़ रुपए वसूले हैं.
वहीं बात करें एक्ट्रेस श्रीलीला के आइटम नंबर की तो उन्हें इस सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए मिले हैं.
एक रिपोर्ट के अनुसार, सामंथा रुथ प्रभु ने पुष्पा 2 के टाइटल ट्रैक ओ आंटवां.. के लिए 5 करोड़ रुपए लिए हैं.
