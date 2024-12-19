Deepika Padukone के लिए आफत बनी Salman Khan की ये कोस्टार, जानिए कैसे?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 19, 2024

बॉलीवुड की एक हसीना ऐसी भी है जो कि दीपिका पादुकोण के लिए परेशानी का सबब बन गई है.

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की ऐसी हसीना हैं जिन्होंने एक साथ 3 1000 करोड़ी फिल्में दी हैं.

दीपिका पादुकोण की इस लिस्ट में पठान, कल्की 2898 और जवान शामिल है.

अब रश्मिका मंदाना दीपिका पादुकोण के इस रिकॉर्ड को तोड़ने में जुट गई हैं.

रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 पहले ही 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म एनिमल ने भी 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.

रश्मिका मंदाना जल्द ही फिल्म सिकंदर में नजर आएंगी जिसमें सलमान खान एक्शन करते दिखेंगे.

माना जा रहा है कि रश्मिका मंदाना की ये फिल्म भी 1000 करोड़ रुपए आसानी से कमा ले जाएगी.

ऐसे में माना जा रहा है कि रश्मिका मंदाना की वजह से दीपिका पादुकोण के रिकॉर्ड पर खतरा मंडरा रहा है.

