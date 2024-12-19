Deepika Padukone के लिए आफत बनी Salman Khan की ये कोस्टार, जानिए कैसे?
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 19, 2024
बॉलीवुड की एक हसीना ऐसी भी है जो कि दीपिका पादुकोण के लिए परेशानी का सबब बन गई है.
Source:
Instagram
दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की ऐसी हसीना हैं जिन्होंने एक साथ 3 1000 करोड़ी फिल्में दी हैं.
Source:
Instagram
दीपिका पादुकोण की इस लिस्ट में पठान, कल्की 2898 और जवान शामिल है.
Source:
Instagram
अब रश्मिका मंदाना दीपिका पादुकोण के इस रिकॉर्ड को तोड़ने में जुट गई हैं.
Source:
Instagram
रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 पहले ही 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म एनिमल ने भी 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.
Source:
Instagram
रश्मिका मंदाना जल्द ही फिल्म सिकंदर में नजर आएंगी जिसमें सलमान खान एक्शन करते दिखेंगे.
Source:
Instagram
माना जा रहा है कि रश्मिका मंदाना की ये फिल्म भी 1000 करोड़ रुपए आसानी से कमा ले जाएगी.
Source:
Instagram
ऐसे में माना जा रहा है कि रश्मिका मंदाना की वजह से दीपिका पादुकोण के रिकॉर्ड पर खतरा मंडरा रहा है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: किसी जमाने में Alia Bhatt की मेहमाननवाजी कर चुका है ये Actor, सालों बाद मिला को-स्टार बनने का मौका
अगली वेब स्टोरी देखें.