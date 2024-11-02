दिवाली पर रश्मिका मंदाना ने उड़ाई डाइटिंग की धज्जियां, चॉकलेट कर दी साफ

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 02, 2024

रश्मिका मंदाना ने कुछ समय पहले ही अपनी दिवाली सेलिब्रेशन्स की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.

Source: Instagram

दिवाली के दिन रश्मिका मंदाना ने जमकर चॉकलेट्स खाई हैं.

Source: Instagram

इस दौरान रश्मिका मंदाना ने अपने घर को दिए से रोशन किया.

Source: Instagram

रश्मिका मंदाना ने कुछ समय पहले ही अपनी दिवाली सेलिब्रेशन्स की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.

Source: Instagram

मौका मिलते ही रश्मिका मंदाना ने कैमरे के आगे खूब पोज दिए.

Source: Instagram

रश्मिका मंदाना पूजा के दौरान क्रीम रेड कलर का आउटफिट पहने नजर आईं.

Source: Instagram

रश्मिका मंदाना जल्द ही पुष्पा 2 में नजर आने वाली हैं.

Source: Instagram

रश्मिका मंदाना की तस्वीरें देखकर फैंस का तो जैसे दिन ही बन गया है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: खुद को कैसे फिट रखते हैं आपके फेवरेट टीवी सेलेब्स? जानें उनका डाइट प्लान

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.