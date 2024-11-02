दिवाली पर रश्मिका मंदाना ने उड़ाई डाइटिंग की धज्जियां, चॉकलेट कर दी साफ
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 02, 2024
रश्मिका मंदाना ने कुछ समय पहले ही अपनी दिवाली सेलिब्रेशन्स की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.
दिवाली के दिन रश्मिका मंदाना ने जमकर चॉकलेट्स खाई हैं.
इस दौरान रश्मिका मंदाना ने अपने घर को दिए से रोशन किया.
मौका मिलते ही रश्मिका मंदाना ने कैमरे के आगे खूब पोज दिए.
रश्मिका मंदाना पूजा के दौरान क्रीम रेड कलर का आउटफिट पहने नजर आईं.
रश्मिका मंदाना जल्द ही पुष्पा 2 में नजर आने वाली हैं.
रश्मिका मंदाना की तस्वीरें देखकर फैंस का तो जैसे दिन ही बन गया है.
