बॉक्स ऑफिस पर आएगा तूफान, रिलीज होने वाले हैं इन 10 फिल्मों के Sequel-प्रीक्वल
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 27, 2024
पुष्पा 2 सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है.
शाहरुख खान की पठान 2 का ऐलान हो चुका है. फैंस अब इंतजार कर रहे हैं.
कांतारा के पहले चैप्टर पर काम जारी है. फिल्म का पोस्टर आ चुका है.
स्त्री 2 के सुपरहिट होने के बाद मेकर्स स्त्री 3 पर काम करना शुरू कर दिया है.
कल्कि 2898 एडी का पार्ट भी बन रहा है. इस फिल्म के दीपिका के रोल से पर्दा उठ चुका है.
दावा है कि वरुण धवन की भेड़िया 2 अगले साल रिलीज हो सकती है.
हेरा फेरी 3 का मेकर्स ऐलान कर चुके हैं. फिल्म पर काम जारी है.
जय हनुमान साउथ की फिल्म हनुमान का दूसरा पार्ट होगा.
एसएस राजामौली फिल्म आरआरआर के सीक्वल का ऐलान कर चुके हैं.
रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का दूसरा पार्ट एनिमल पार्क के नाम से आएगा.
