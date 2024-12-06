Shah Rukh Khan की वो 1000 करोड़ी फिल्म जिसे Pushpa 2 स्टार Allu Arjun ने मारी लात
शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म भी है जिसमें अल्लू अर्जुन ने काम करने से मना कर दिया था.
यहां हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म जवान की जिसका बजट 1000 करोड़ रुपए था.
एटली ने अल्लू अर्जुन को एक शानदार रोल ऑफर किया था. हालांकि अल्लू अर्जुन ने फिल्म में काम करने के लिए हां नहीं कहा.
बताया जाता है कि अल्लू अर्जुन उस समय फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहे थे.
अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा 2 के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे.
अल्लू अर्जुन को फिल्म में केमियो करना था और उनको अपना रोल भी पसंद आ गया था.
ऐसे में अल्लू अर्जुन ने शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका हाथ से गंवा दिया.
अल्लू अर्जुन साउथ के उन स्टार्स में से एक हैं जो कि बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहते थे.
