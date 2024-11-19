धड़ल्ले से वायरल हुए 'पुष्पा 2' के ये 7 डायलॉग, पांचवे से होगा अक्षय कुमार को खतरा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 19, 2024

'पुष्पा 2' में रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन के डायलॉग्स खूब वायरल हो रहे हैं.

Source: Instagram

पहला डायलॉग: पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं, पुष्पा मतलब ब्रैंड

Source: Instagram

दूसरा डायलॉग: पुष्पा फायर नहीं... वाइल्ड फायर है

Source: Instagram

तीसरा डायलॉग: पुष्पा ढ़ाई अक्षर, नाम छोटा पर साउंड बहुत बड़ा है.

Source: Instagram

चौथा डायलॉग: पुष्पा का ऊसूल, करने का वसूल...

Source: Instagram

पांचवा डायलॉग: पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है...

Source: Instagram

छठा डायलॉग: श्रीवल्ली मेरी बाइको है, जब एक पति अपने बाइको की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा...

Source: Instagram

सातवां डायलॉग: जो मेरे हक का पैसा है वो मेरा है चाहे बाराना हो या आठाना

Source: Instagram

