धड़ल्ले से वायरल हुए 'पुष्पा 2' के ये 7 डायलॉग, पांचवे से होगा अक्षय कुमार को खतरा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 19, 2024
'पुष्पा 2' में रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन के डायलॉग्स खूब वायरल हो रहे हैं.
पहला डायलॉग: पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं, पुष्पा मतलब ब्रैंड
दूसरा डायलॉग: पुष्पा फायर नहीं... वाइल्ड फायर है
तीसरा डायलॉग: पुष्पा ढ़ाई अक्षर, नाम छोटा पर साउंड बहुत बड़ा है.
चौथा डायलॉग: पुष्पा का ऊसूल, करने का वसूल...
पांचवा डायलॉग: पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है...
छठा डायलॉग: श्रीवल्ली मेरी बाइको है, जब एक पति अपने बाइको की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा...
सातवां डायलॉग: जो मेरे हक का पैसा है वो मेरा है चाहे बाराना हो या आठाना
