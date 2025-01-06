Pushpa 2 ने बनाया नया रिकॉर्ड, देखें Allu Arjun की फिल्म की कमाई के आंकड़े
Jan 06, 2025
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' सिनेमाघरों में बीते एक महीने से ज्यादा से धमाल मचा रही है.
फिल्म को भारत के साथ ही दूसरे देशों में अच्छी कमाई कर रही है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' रोजाना नया रिकॉर्ड बना रही है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है.
फिल्म 'पुष्पा 2' के मेकर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर कर खुशखबरी दी है.
मेकर्स ने लिखा है, 'भारत में किसी भी फिल्म द्वारा की गई अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई के साथ पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है.'
'इस वाइल्डफायर ब्लॉकबस्टर हिट ने 32 दिन में 1831 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.'
फिल्म 'पुष्पा 2' की कमाई के आंकड़ों ने पहले दिन से ही बता दिया था को बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली है.
