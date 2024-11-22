'पुष्पा 2' के आइटम नंबर 'किसिक' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, फैंस को है बेसब्री से इंतजार
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 22, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा: द रूल' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'पुष्पा: द रूल' 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा: द राइस' में सामंथा रुथ प्रभु के डांस नंबर 'ऊ अंतावा' ने फैंस को क्रेजी कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा रुथ प्रभु के उस डांस नंबर ने फिल्म को सुपरहिट कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस बार फिर से फिल्म 'पुष्पा: द रूल' में एक आइटम नंबर का तड़का लगाने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर इस बार फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु नहीं बल्कि एक्ट्रेस श्रीलीला अपने आइटम नंबर से धमाल मचाने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा' की टीम ने कुछ समय पहले ही एक्ट्रेस श्रीलीला के आइटम नंबर को लेकर एक पोस्टर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जब से श्रीलीला के आइटम नंबर का पोस्टर रिलीज किया गया है फैंस इस सॉन्ग के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं फिल्म की टीम ने फैंस को खुश करते हुए श्रीलीला के आइटम नंबर सॉन्ग की रिलीज डेट को कल शाम अनाउंस कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस श्रीलीला का आइटम नंबर सॉन्ग 'किसिक' 24 नवंबर शाम 7:02 रिलीज होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
मेकर्स ने इसके साथ एक कमाल का पोस्टर भी रिलीज किया है जिसमें श्रीलीला और अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस वेडिंग सीजन Ananya Panday की तरह आप भी करें slay, कॉपी करें ये 10 आउटफिट्स
अगली वेब स्टोरी देखें.