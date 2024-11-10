'पुष्पा 2' की रिलीज से पहले रश्मिका मंदाना ने अल्लू अर्जुन को दिया यह खास तोहफा
Bollywood Staff
| Nov 10, 2024
अपनी एक्टिंग से साउथ इंडस्ट्री में धमाल मचा देने वाले अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' जल्द ही सिनेमाघरों में दिखेंगी.
फिल्म 'पुष्पा' का दूसरा पार्ट 'पुष्पा: द रूल' 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाला है.
फिल्म 'पुष्पा: द रूल' का टीजर 8 अप्रैल को ही रिलीज हो चुका था. जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था.
वहीं हाल ही में रश्मिका मंदाना ने दिवाली के मौके पर अल्लू अर्जुन को एक खास तोहफा दिया है.
अल्लू अर्जुन ने श्रीवाल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना के इस खास तोहफे की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है.
दरअसल रश्मिका मंदाना ने अल्लू अर्जुन को तोहफे में चांदी और मिठाइयां गिफ्ट की हैं.
रश्मिका मंदाना ने उस गिफ्ट के साथ एक खूबसूरत नोट भी लिखा है.
रश्मिका ने लिखा, "मेरी मां ने कहा था कि अगर किसी को चांदी तोहफे में देते हैं तो उस इंसान को सौभाग्य प्राप्त होता है"
रश्मिका ने आगे लिखा, "मुझे उम्मीद है कि यह छोटी सी चांदी और मिठाई आपके लिए और भी ज्यादा सौभाग्य और प्यार लेकर आएगी"
रश्मिका मंदाना ने नोट में अल्लू अर्जुन और उनके खूबसूरत परिवार को दिवाली विश भी किया है.
अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर रश्मिका के इस नोट को शेयर करते हुए लिखा "थैंक्यू डियर, अब बहुत सारे लक की जरूरत है"
