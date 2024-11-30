जानिए Pushpa 2 स्टार Allu Arjun ने Bollywood में काम करने से क्यों किया इनकार

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 30, 2024

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा: द रूल' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं हाल ही में अल्लू अर्जुन ने यह रिवील किया है कि आखिर क्यों वो कभी बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहते थे.

Source: Bollywoodlife.com

अल्लू अर्जुन ने फिल्म 'पुष्पा: द राइस' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पुष्पा: द राइस' के म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद ने भी नेशनल अवॉर्ड हासिल किया था.

Source: Bollywoodlife.com

अल्लू अर्जुन ने एक इवेंट में याद करते हुए बताया कि मैं और देवी श्री प्रसाद जी दोनों चेन्नई से हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अल्लू अर्जुन ने बताया कि एक बार डीएसपी और मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना एक चुनौतीपूर्ण संभावना माना था.

Source: Bollywoodlife.com

मगर अल्लू अर्जुन का मानना था कि डीएसपी को एक सिंगर के तौर पर बॉलीवुड में काम करना आसान लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

अल्लू अर्जुन ने बताया, मैं डीएसपी से पूछता था कि वो क्यों बॉलीवुड में नहीं जाते तो उन्होंने जवाब में कहा नहीं, आप हिंदी फिल्मों क्यों नहीं करते?

Source: Bollywoodlife.com

वहीं डीएसपी ने भी अल्लू अर्जुन से कहा, 'आप क्यों नहीं ऐसा करते मैं भी आपके साथ एक हिंदी फिल्म करूंगा.'

Source: Bollywoodlife.com

अल्लू ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि 'मैं कभी भी हिंदी फिल्मों में काम नहीं करूंगा क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में जगह बनाना बहुत मुश्किल था.'

Source: Bollywoodlife.com

अल्लू अर्जुन ने कहा तब हिंदी फिल्मों में काम करना एक दूर का सपना लगता था.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि अब अल्लू अर्जुन के आगे जाकर एक दो हिंदी फिल्मों में काम करने की उम्मीद है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नागा चैतन्य-शोभिता धुलिपाला को नागार्जुन ने किया ये गिफ्ट, कीमत सुन रह जाएंगे हैरान!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.