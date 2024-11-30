जानिए Pushpa 2 स्टार Allu Arjun ने Bollywood में काम करने से क्यों किया इनकार
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 30, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा: द रूल' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं हाल ही में अल्लू अर्जुन ने यह रिवील किया है कि आखिर क्यों वो कभी बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन ने फिल्म 'पुष्पा: द राइस' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा: द राइस' के म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद ने भी नेशनल अवॉर्ड हासिल किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन ने एक इवेंट में याद करते हुए बताया कि मैं और देवी श्री प्रसाद जी दोनों चेन्नई से हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन ने बताया कि एक बार डीएसपी और मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना एक चुनौतीपूर्ण संभावना माना था.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर अल्लू अर्जुन का मानना था कि डीएसपी को एक सिंगर के तौर पर बॉलीवुड में काम करना आसान लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन ने बताया, मैं डीएसपी से पूछता था कि वो क्यों बॉलीवुड में नहीं जाते तो उन्होंने जवाब में कहा नहीं, आप हिंदी फिल्मों क्यों नहीं करते?
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं डीएसपी ने भी अल्लू अर्जुन से कहा, 'आप क्यों नहीं ऐसा करते मैं भी आपके साथ एक हिंदी फिल्म करूंगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि 'मैं कभी भी हिंदी फिल्मों में काम नहीं करूंगा क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में जगह बनाना बहुत मुश्किल था.'
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन ने कहा तब हिंदी फिल्मों में काम करना एक दूर का सपना लगता था.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि अब अल्लू अर्जुन के आगे जाकर एक दो हिंदी फिल्मों में काम करने की उम्मीद है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नागा चैतन्य-शोभिता धुलिपाला को नागार्जुन ने किया ये गिफ्ट, कीमत सुन रह जाएंगे हैरान!
अगली वेब स्टोरी देखें.