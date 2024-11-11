क्या 'पुष्पा: द रूल' में श्रीलीला अपने डांस से कर पाएंगी सामंथा रुथ प्रभु की बराबरी?
Nov 11, 2024
फिल्म 'पुष्पा: द राइस' का दूसरा पार्ट 'पुष्पा: द रूल' 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाला है.
अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म 'पुष्पा: द रूल' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
वहीं कल शाम फिल्म की टीम ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस श्रीलीला नजर आ रही हैं.
दरअसल, फिल्म 'पुष्पा: द रूल' में श्रीलीला एक डांस नंबर करती हुईं नजर आएंगी.
फिल्म 'पुष्पा' की टीम ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें श्रीलीला डांस स्टेप में पोज देते हुए नजर आ रही हैं.
'पुष्पा: द रूल' में श्रीलीला को देखते ही फैंस उन्हें सामंथा रुथ प्रभु से कम्पेयर करने लग गए.
'पुष्पा: द राइस' में सामंथा रुथ प्रभु के डांस नंबर ने इस फिल्म को और भी ज्यादा सफलता दिलाई थी.
सामंथा रुथ प्रभु की डांस नंबर को देखकर फैंस क्रेजी हो गए थे.
श्रीलीला और सामंथा रुथ प्रभु के फैंस में आपस में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है. कि कौन ज्यादा बेहतर है?
हालांकि अभी तक श्रीलीला का डांस नंबर रिलीज नहीं हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ज्यादा कौन बेहतर है.
