बॉलीवुड की इस हसीना के नाम पर होगा फिल्म फेस्टिवल

Sep 18, 2024

बॉलीवुड की बेबो उर्फ करीना कपूर खान अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेती हैं।

करीना कपूर खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं।

करीना के करियर का जश्न मनाने के लिए पीवीआर सिनेमा ने एक फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की है।

बता दें ये सेलिब्रेशन किसी एक्ट्रेस के नाम पर होने वाला पहला फिल्म फेस्टिवल होगा।

अब तक दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा चुका है।

बीते दिनों करीना ने अपने इंस्टा पर फिल्म फेस्टिवल का एक वीडियो भी शेयर किया।

फेस्टिवल को आयोजित करने के लिए करीना ने शुक्रिया भी अदा किया है।

करीना कपूर खान की फिल्म फेस्टिवल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।

वीडियो में करीना कपूर की सबसे पसंदीदा फिल्मों और किरदारों के क्लिप शामिल हैं।

