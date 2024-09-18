बॉलीवुड की इस हसीना के नाम पर होगा फिल्म फेस्टिवल
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 18, 2024
बॉलीवुड की बेबो उर्फ करीना कपूर खान अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
करीना के करियर का जश्न मनाने के लिए पीवीआर सिनेमा ने एक फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की है।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें ये सेलिब्रेशन किसी एक्ट्रेस के नाम पर होने वाला पहला फिल्म फेस्टिवल होगा।
Source:
Bollywoodlife.com
अब तक दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा चुका है।
Source:
Bollywoodlife.com
बीते दिनों करीना ने अपने इंस्टा पर फिल्म फेस्टिवल का एक वीडियो भी शेयर किया।
Source:
Bollywoodlife.com
फेस्टिवल को आयोजित करने के लिए करीना ने शुक्रिया भी अदा किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर खान की फिल्म फेस्टिवल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।
Source:
Bollywoodlife.com
वीडियो में करीना कपूर की सबसे पसंदीदा फिल्मों और किरदारों के क्लिप शामिल हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कुर्सी से हिलने नहीं देंगी Jr NTR की 9 एक्शन फिल्मों, देखें हिंदी डब्ड
अगली वेब स्टोरी देखें.