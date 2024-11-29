28 साल पहले इस एक्टर ने कॉलेज ईयरबुक में लिखा था अपना ड्रीम, अब जाकर सपने हुए सच
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 29, 2024
इस एक्टर ने 28 साल पहले अपने कॉलेज की ईयरबुक में अपने एंबिशन को लेकर एक नोट लिखा था.
Source:
Bollywoodlife.com
28 साल बाद यह एक्टर पैन इंडिया स्टार बन गए हैं इनकी पॉपुलैरिटी नॉर्थ से साउथ तक के फैंस के बीच काफी है.
Source:
Bollywoodlife.com
हम बात कर रहे हैं पैन इंडिया स्टार आर माधवन की, जो अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग और अपनी स्वीट स्माइल के लिए जाने जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आर माधवन ने अपना करियर तमिल फिल्मों से शुरू किया था मगर उन्हें बॉलीवुड की इस एक फिल्म से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
आर माधवन और दीया मिर्जा स्टारर फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से दोनों स्टार्स रातों रात फेमस हो गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
आर माधवन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने कॉलेज की ईयरबुक का एक स्क्रीनशॉट डाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
आर माधवन ने अपनी इस ईयरबुक में 28 साल पहले अपने एंबिशन के बारे में लिखा था.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें आर माधवन ने अपना ड्रीम एक अमीर और फेमस एक्टर बनना लिखा था.
Source:
Bollywoodlife.com
आर माधवन एक फेमस एक्टर के साथ- साथ सभी ट्रेड्स में माहिर और कुछ में मास्टर बनना चाहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
आर माधवन ने इस पोस्ट एक नीचे कैप्शन में लिखा कि 'अभी -अभी कनाडा से अपनी ग्रेजुएशन की ईयरबुक देखी.'
Source:
Bollywoodlife.com
आर माधवन ने मजाक करते हुए आगे लिखा, '28 साल पहले एंबिशन के लिए जो मैंने लिखा था, उससे थोड़ा हैरान हूं.. यूनिवर्स साजिश करता है.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Naga Chaitanya की शादी पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं Nagarjuna, ये रहा सबूत
अगली वेब स्टोरी देखें.