इस एक्ट्रेस ने दो-दो क्रिकेटर्स संग लड़ाया इश्क, भोजपुरी स्टार संग भी जुड़ा नाम

हालांकि उनका रिश्ता बहुत ही कम समय का रहा. बाद में उनका ब्रेकअप हो गया. एक्ट्रेस ने इसपर बयान देते हुए अपने और धोनी के रिश्ते को एक ऐसा दाग बताया जिसके निशान जल्दी नहीं मिटेंगे. Source: Bollywoodlife.com