इस एक्ट्रेस ने दो-दो क्रिकेटर्स संग लड़ाया इश्क, भोजपुरी स्टार संग भी जुड़ा नाम

इस एक्ट्रेस ने दो-दो क्रिकेटर्स संग लड़ाया इश्क, भोजपुरी स्टार संग भी जुड़ा नाम
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| May 06, 2025
सिनेमा और क्रिकेट का रिश्ता बड़ा पुराना है. कई एक्ट्रेसेस आज क्रिकेटर की पत्नी हैं.
आज हम आपको सिनेमा की एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिनका एक नहीं दो-दो क्रिकेटर्स के साथ अफेयर था.
एक्ट्रेस आज भी कुंवारी हैं. हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस लक्ष्मी राय की, जिन्हें राय लक्ष्मी भी कहते हैं.
साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस लक्ष्मी अब 36 साल की हो गई हैं. एक्ट्रेस ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है.
बता दें कि एक बीच क्रिकेटर एम एस धोनी और लक्ष्मी के अफेयर की चर्चाएं खूब हुआ करती थीं. उन दिनों एक्ट्रेस ने खूब सुर्खियां बटोरीं.
हालांकि उनका रिश्ता बहुत ही कम समय का रहा. बाद में उनका ब्रेकअप हो गया. एक्ट्रेस ने इसपर बयान देते हुए अपने और धोनी के रिश्ते को एक ऐसा दाग बताया जिसके निशान जल्दी नहीं मिटेंगे.
धोनी के अलावा एक्ट्रेस का नाम पूर्व क्रिकेट एस श्रीसंत से भी जुड़ चुका है.
कुछ दिनों तक प्यार में रहे श्रीसंत और लक्ष्मी का बाद में ब्रेकअप हो गया.
एक्ट्रेस का नाम कई नामी चेहरों के साथ जुड़ चुका है. हालांकि अभी एक्ट्रेस सिंगल हैं. राय लक्ष्मी का नाम भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ भी जुड़ा था.
