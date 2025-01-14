लाल साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन Raashi Khanna ने विश किया मकर संक्रांति, फैंस ने जमकर लुटाया प्यार
Masummba Chaurasia
| Jan 14, 2025
राशि खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं'
आगे उन्होंने लिखा 'सूर्य की गर्मी और तिलगुड़ की मिठास आपके जीवन को खुशियों से भर दे'
फोटोज में राशि ने लाल साड़ी वियर की हुई है, जिसमें उन्होंने डीप नेक का ब्लाउज कैरी किया है.
अपने इस लुक में राशि बेहद खूबसूरत लग रहीं हैं, और उनकी तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
राशि खन्ना एक फेमस अभिनेत्री हैं, जो ज्यादातर साउथ की फिल्मों में नजर आती हैं.
उन्होंने कई शानदार तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों के साथ-साथ हिंदी फिल्मों में काम किया है.
राशि खन्ना हाल ही में विक्रांत मैसी के साथ 'द साबरमती रिपोर्ट' में नजर आ चुकीं हैं.
