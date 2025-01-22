ये फिल्में रग-रग में भर देंगी 'देशभक्ति', रिपब्लिक डे पर OTT पर देख डालिए
Sadhna Mishra
| Jan 22, 2025
गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर आप देशभक्ति से जुड़ी फिल्में देखना चाहते हैं, तो इन फिल्मों को अपनी लिस्ट में शामिल करें.
आलिया भट्ट और विक्की कौशल की 'राजी' फिल्म को देख सकते हैं. यह आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.
सच्ची घटना पर आधारित विक्की कौशल की 'उरी:द सर्जिकल स्ट्राइल' जी5 पर देख सकते हैं.
अक्षय कुमार की 'एयरलिफ्ट' भी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
एयरफोर्स बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा के बदले को दिखाती फिल्म 'फाइटर' नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
आज भी खून खौला देने वाली आमिर खान की फिल्म 'रंग दे बसंती' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म 'शेरशाह' सच्ची घटना पर आधारित है, इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
महान भारतीय सेना अधिकारी पर आधारित फिल्म 'सैम बहादुर' आप जी5 पर देख सकते हैं.
